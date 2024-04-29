«Боится, если убьют»: «Коррозия металла» лишится барабанщика после облавы Барабанщик Марк Бейгун уходит из группы «Коррозия металла»

Фото: Andrey Titov/Business Online /Global Look Press

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий

Группа «Коррозия металла» остается без барабанщика Марка Бейгуна после облавы на концерте в Нижнем Новгороде. Мужчина боится за себя после жестких действий силовиков на выступлении, уточнила Telegram-каналу SHOT директор группы Мария Рунова.

Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжелым предметом. Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат, — заявила она.

Рунова опровергла слухи о том, что барабанщик был в коме. Директор группы отметила, что Бейгун сейчас находится в состоянии шока. Сама Рунова обратилась в нижегородскую полицию с требованием провести проверку произошедшего. Лидер группы Сергей Троицкий сообщил, что все концерты отменены, деньги за билеты вернут покупателям.

36-летний Марк Бейгун является сыном композитора и гитариста Владимира Бейгуна. С «Коррозией металла» барабанщик выступает с 2022 года, сменив Фила Борова.

Силовики ранее задержали лидера группы Сергея Троицкого и других музыкантов в ночном клубе Нижнего Новгорода «Ненависть». Мария Рунова пояснила журналистам, что музыканты выступали в рамках гастролей по России.