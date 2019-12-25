https://static.news.ru/photo/720fe292-26ec-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» было посвящено обсуждению светской жизни в Москве. Одна из приглашённых на это шоу журналисток неожиданно заявила, что супруг Ксении Собчак — режиссёр Константин Богомолов — каким-то образом попал в культурный пласт столицы и «присосался» к нему.

Светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Это произошло в своё время с Константином Богомоловым, — цитирует «Телепрограмма» основательницу Telegram-канала «Антиглянец» Татьяну Столяр.

По словам журналистки, светские львы и львицы ничего не понимают в творчестве композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишнёвой, однако упорно ходят на их выступления, чтобы казаться культурнее и умнее. Собчак ей ответила, что это всё же лучше, чем прожигать время в ночных клубах.

Как писал NEWS.ru, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала, почему новоиспечённый супруг Ксении Константин Богомолов не живёт с ними под одной крышей. По её словам, режиссёр не вписывается в привычный уклад их семьи. В доме, где сейчас проживает Собчак, живут её сын с матерью. Здесь всё подчинено графику юного Платона. Параллельно Ксения занимается обустройством другого загородного особняка, который приобрела незадолго до рождения сына. Как отметила Нарусова, в доме попросту не нашлось места для зятя, поэтому он пока проживает в съёмной квартире неподалёку от театра.