Богомолов высмеял цифровизацию в платных туалетах

https://static.news.ru/photo/137acfe8-2aa7-11eb-bc45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Константин Богомолов высмеял цифровизацию в российских платных туалетах.

Так, вместе со своей супругой, телеведущей Ксенией Собчак, он посетил один из подмосковных монастырей. На снимке, который Богомолов выложил в Instagram, запечатлено напечатанное на принтере объявление с указанием цены. Рядом присутствует и табличка, где перечислены доступные платёжные системы.

Цифровизация, — написал Богомолов в социальной сети.

Стоит отметить, что подписчики режиссёра не особо оценили новое фото. Напротив, их удивила стоимость похода в уборную. Кто-то даже отметил, что «в Европе давно такая цифровизация».

Ранее NEWS.ru писал, что Богомолов пришёл в восхищение от нового выпуска шоу его супруги Ксении Собчак. Так, светская львица взяла интервью у бизнесвумен Наташи Максимовой.