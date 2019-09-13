https://static.news.ru/photo/0cb17c34-d571-11e9-8e42-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр Константин Богомолов избавился от лишнего веса перед женитьбой на телеведущей Ксении Собчак. Торжество запланировано на 13 сентября текущего года.

Театральный деятель, по словам окружения пары, похудел на 18 кг. По мнению одной из знакомых будущих супругов, мужчина выглядит счастливым и довольным, у него «светятся глаза», передаёт « Москва 24 ».

На церемонию бракосочетания пригласили около 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст и его жена Софья, Рената Литвинова, Земфира, Матильда — бывшая жена Сергея Шнурова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Ранее News.ru сообщал, что Собчак решила обвенчаться со своим избранником. Таинство они хотят совершить сразу после заключения брака в загсе.