Богомолов пришёл в восхищение от красоты и таланта Собчак

https://static.news.ru/photo/bcb0c510-28e8-11eb-baeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр театра и кино Константин Богомолов пришёл в восхищение от нового выпуска шоу его супруги, телеведущей Ксении Собчак. Так, светская львица взяла интервью у бизнесвумен Наташи Максимовой.

По словам Богомолова, недавно он посмотрел два интервью. Одно было сделано Собчак, а другое — «не ею». Телеведущая беседовала с малоизвестным человеком, а герой второго интервью имел миллионы фанатов. Так, от выпуска Собчак нельзя было оторваться, а интервью под номером два не представляло особого интереса.

Ксю, ты — величина. А ещё она очень любимая и красивая и я ей верю! — написал Богомолов в Instagram.

Также режиссёр поделился с поклонниками снимком, на котором предстала его супруга в вечернем наряде. Подписчики с радостью отметили, что Собчак «красивая и сама, и в своём деле».

Ранее NEWS.ru писал, что Богомолов в разговоре с журналистами разоткровенничался на тему возможного появления у него с женой общих детей. По словам деятеля искусства, подобное развитие событий вполне можно допустить.

Собчак и Богомолов поженились год назад. У каждого из них есть дети от предыдущих союзов. Сына Ксении Собчак от актёра Максима Виторгана зовут Платон.