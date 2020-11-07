«Фото на паспорт»: Богомолов показал «пятую точку» Собчак

https://static.news.ru/photo/21e19484-21b2-11eb-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и активный видеоблогер Ксения Собчак на отдыхе в Дубае показала всем «пятую точку». Звезда обнародовала фотографию отдыха на пляже, повернувшись к поклонникам задом в буквальном смысле.

На снимке смеющийся режиссёр Константин Богомолов в воде держит на руках супругу, которая повернулась спиной к камере.

Пока, Россия! Пока, Европа! — подписала кадр в Instagram Собчак.

Столь оригинальный «привет» подписчикам те не оставили без внимания. Одни напомнили, что «попа по форме как сердце», и назвали ракурс правильным. Другие поиронизировали, что это и есть «истинное лицо» журналистки и светской львицы. Третьи пошутили: «фото на паспорт».

Собчак отправилась в Дубай отмечать свой 39-й день рождения. Как писал NEWS.ru, к месту празднования она отправилась на частном самолёте. Не исключено, что в Эмиратах телеведущая решит задержаться, так как 18 ноября исполнится четыре года её сыну Платону от предыдущего брака с актёром Максимом Виторганом.

Впрочем, интернет-пользователи обвинили Собчак в лицемерии. Некоторых задело, что та не просто хвастается в Сети отпуском в Дубае, но и нелестно отзывается об отдыхе на родине — в Сочи. Журналистке припомнили и критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама».