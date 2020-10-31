«Моё счастье»: Богомолов показал подросшую дочь от Мороз

https://static.news.ru/photo/8c0b6412-1c25-11eb-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/konbog75

Театральный режиссёр Константин Богомолов поделился снимком десятилетней дочери Анны от первой жены, актрисы Дарьи Мороз.

Он запечатлел наследницу в кафе, девочка улыбается и пьёт коктейль.

Моё счастье, — подписал фото Богомолов.

Константин и Дарья расстались в 2018 году. Они сохранили тёплые отношения. После развода родители постарались сделать так, чтобы дочь не лишилась внимания ни со стороны мамы, ни со стороны папы.

Вторая жена Богомолова Ксения Собчак хорошо поладила с дочерью мужа. Анна часто гостит в их доме и нередко ездит с отцом и его возлюбленной в путешествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ксения Собчак с сыном Платоном в сентябре посетила выставку «Русская сказка» по произведениям Васнецова в Новой Третьяковке. Мероприятие привело в восторг не только подросшего ребёнка, но и телеведущую.