Богатый холостяк: молодая возлюбленная оставила Лепса, с кем он сейчас

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс снова холостяк, исполнителя бросила молодая возлюбленная. Почему пара распалась, с кем сейчас встречается звезда?

Почему девушка бросила Лепса

В июле прошлого года артист рассказал, что встречается с 21-летней девушкой. Имя возлюбленной Лепс разглашать не стал, но отметил, что дорожит отношениями, поэтому верен избраннице.

«Насколько лет я старше ее? Лет на 40. Мне без разницы, чем она занимается, а ей должно быть без разницы, чем занимаюсь я. Мы как бы свободные люди», — рассказывал музыкант.

Музыкант воспринимал новые отношения серьезно. В разговоре с журналистами он не исключал, что может в ближайшем будущем стать отцом в шестой раз.

«Непременно! Даже, я думаю, дети будут. Практически уверен», — отвечал он на вопрос еще об одном возможном наследнике.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Григорий Лепс

Ради молодой зазнобы Лепс сделал пластическую операцию, перенес пересадку волос, сбросил около десяти килограммов и почти отказался от алкоголя.

Недавно на премии «Виктория» певец рассказал, что его новые отношения с молодой избранницей потерпели фиаско. Пара рассталась, о причинах разрыва Лепс не стал распространяться, отметив, что проводит дни и ночи в одиночестве.

«Я сейчас отдыхаю. Как перед работой можно любовью заниматься?» — разоткровенничался в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» певец.

Поклонники уверены, что причиной расставания стал финансовый вопрос. «Экспресс газета» предполагает, что избраннице Лепса могло не понравиться, что тот тратит огромные суммы на наследников.

Да и сам артист ранее жаловался, что избранницы испытывают к нему корыстный интерес. Сам же Лепс хотел бы, чтобы возлюбленная была прекрасна и душой и телом, поскольку он «с детства любит все красивое», но «красота не может заменить душу».

«Я уже в своей жизни столько раз разочаровывался, что решил положить этому конец. Нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку. К тому же девушка, которая попадается на один раз, обходится гораздо дешевле, чем постоянные отношения», — объяснил Лепс.

Что известно о личной жизни Григория Лепса

Лепс был дважды женат. Первой супругой артиста стала Светлана Дубинская, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. Девушка училась на вокальном отделении, а Лепс — на отделении ударных инструментов. В браке, продержавшемся пять лет, в 1984 году родилась дочь Инга. В 2022 году она подарила Лепсу внука.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

Второй женой артиста стала балерина из шоу Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. В браке с Лепсом она состояла почти 20 лет. От артиста Шаплыкова родила дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

«Старшая от Анюты в Париже, в фешен. Там вся эта история модная. Младшая — в Лондоне. Тоже в школе пока. Но это была их мечта. Я был катастрофически, категорически против. Но здесь я уже сделать ничего не могу», — рассказал артист.

16-летняя Николь учится в лондонской школе, а 22-летняя Ева получает образование дизайнера в Париже. Образование старшей дочери в престижном учреждении обходится певцу в два миллиона рублей в год.

В 2023 году стало известно, что у Лепса есть внебрачный сын, с которым он виделся лишь однажды. Певец рассказал, что в молодости у него был мимолетный роман.

По словам исполнителя, сейчас сын уже взрослый мужчина, у которого есть семья и работа, однако молодой человек не знает, что его отец — знаменитый артист.

«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — подчеркнул исполнитель.

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