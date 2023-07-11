«Бога с вами нет»: поклонники оценили образ Киркорова с иконами Девы Марии Ряд поклонников осудили Киркорова за иконы Богородицы на одежде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист РФ Филипп Киркоров появился на шоу Модного Дома Dolce & Gabbana в одежде с изображением Девы Марии. Поклонники отреагировали на снимки артиста с иконами на футболке и джинсах, которые он опубликовал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Некоторые подписчики расценили в комментариях образ исполнителя как «неуважение к церкви и религии», а также призвали Киркорова прекратить «издеваться над святыми ликами».

Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало? Бога с вами нет, певец Киркоров. Обижаете всех-всех. Даже на джинсах лица Божьей Матери! — написала под фото исполнителя подписчица Ирина Валатскас.

Другая поклонница подчеркнула, что ранее Киркоров использовал в своем выступлении православный крест.

Совсем обезумел, образ Божией Матери одел, мало вопросов к нему о танцах на кресте, — подчеркнула она.

Киркоров сообщил, что вместе с другими публичными персонами принял участие в модном шоу Dolce & Gabbana в Италии по приглашению модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. На последнее мероприятие певец надел одежду из лимитированной «византийской» коллекции известной марки.

15 марта 2023 года Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста к Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств из-за номера, в котором он использовал крест. Активисты сначала потребовали 1 млн рублей в качестве компенсации за моральные страдания, полученные ими от просмотра концертного номера артиста на песню «Мария-Магдалена». Затем они ограничились требованием извиниться и заплатить символический 1 рубль за доставленные страдания.

Позднее Киркоров извинился в соцсетях за танец на кресте в Кремлевском дворце. Певец заявил, что как верующий человек он «почитает религиозные святыни» и не хотел оскорбить верующих своим номером.

Ранее сообщалось, что Киркоров кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Одной из первых на преображение певца отреагировала Лариса Гузеева. Актриса отметила, что исполнитель обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет.