«Бог — это все»: Ивлеева ответила на вопрос об отношении к религии Ивлеева призналась, что вера в Бога помогла ей справиться с личными проблемами

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила в интервью ресторатору и автору YouTube-канала Андрею Третьякову, что вера в Бога помогла ей справиться с проблемами, которые обрушились на нее после организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Звезда призналась, что ощущает Бога во всем, что ее окружает.

Ивлеева, отвечая на вопрос Третьякова об отношении к религии, отметила, что для нее важна вера. По ее словам, человек должен верить «в себя, в справедливость, в свет», потому что без этого «никак». Блогер призналась, что за четыре месяца ее ощущение Бога в мире несколько изменилось. Так, если прежде звезда чувствовала его внутри себя, то сейчас видит его во всем, что ее окружает.

Для меня Бог — это все. Это и природа, и люди вокруг, и все чудеса земные, которые происходят. Какой-нибудь лучик солнца весенний [увижу], я могу порадоваться и почувствовать себя самым счастливым человеком. Вот так я для себя определяю Бога и знаю, что он есть и он мне помогает, — сказала она.

Ивлеева также призналась, что удалила публикации в социальных сетях из-за страха и растерянности. Она заявила, что действовала не рассудком, а под влиянием эмоций. Ивлеева подчеркнула, что после скандала с «голой» вечеринкой с ней случился настоящий коллапс и «атака по всем категориям».