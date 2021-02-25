«Боевой робот-плацкарт»: Ургант пошутил над разработкой «Уралвагонзавода»

https://static.news.ru/photo/a4fe8f8a-77c9-11eb-a36c-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу на Первом канале пошутил над разработками боевых машин-роботов, выпуском которых занялся «Уралвагонзавод». Ведущий смешно пофантазировал над моделями, которые сможет осилить завод по выпуску вагонов.

По словам Урганта, такую информацию нужно встречать аплодисментами.

С какого это момента мы перестали аплодировать гонке вооружений? Как и вся продукция УВЗ, эти боевые машины-роботы будут иметь несколько модификаций: боевой робот-плацкарт, боевой робот-купе, и самый страшный — боевой робот-вагон-ресторан, от него не уйти, — выдал популярный телеведущий и актёр.

УВЗ на правах разработчика единственного танка третьего послевоенного поколения «Армата» заявил о разработке и выпуске в ближайшем будущем роботизированных боевых машин. Уже прошло тестирование в беспилотном режиме танка Т-14 «Армата» — он самостоятельно двигался по маршруту, выходил на боевую точку, автоматически захватывал цели и уничтожал их.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серийные поставки боевых танков Т-14 «Армата» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов на международной выставке вооружений IDEX-2021, которая проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.