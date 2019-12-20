https://static.news.ru/photo/0b7a148e-24b3-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный суд получил дело актрисы Натальи Бочкарёвой, которую обвиняют в хранении наркотиков. Женщина была задержана с кокаином в нижнем белье.

Симоновский суд столицы передал рассмотрение по подсудности, рассказали в арбитраже журналистам «Интерфакса».

По данным анонимного источника агентства, дело будет слушаться в Преображенском суде, по месту прописки артистки.

В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Светская львица опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд.

Как ранее писал NEWS.ru, для Бочкарёвой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования дела о наркотиках.