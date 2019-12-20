Столичный суд получил дело актрисы Натальи Бочкарёвой, которую обвиняют в хранении наркотиков. Женщина была задержана с кокаином в нижнем белье.
Симоновский суд столицы передал рассмотрение по подсудности,
По данным анонимного источника агентства, дело будет слушаться в Преображенском суде, по месту прописки артистки.
В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Светская львица опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд.
Как ранее писал NEWS.ru, для Бочкарёвой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования дела о наркотиках.
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