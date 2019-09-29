Российская актриса Наталья Бочкарёва в сентябре текущего года минимум три раза нарушала правила дорожного движения — у неё обнаружили три неоплаченных штрафа.
Один из них — за управление без талона о прохождении техосмотра или без полиса ОСАГО. Во втором и третьем случае — за несоблюдения правил, указанных дорожными знаками или разметкой, передаёт
Сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. Она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.
Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины. Она отказалась комментировать появление кадров в Сети.
Ранее News.ru сообщал, что блогер Лена Миро восхитилась принципиальностью звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой, которую якобы поймали с наркотиками в нижнем белье.