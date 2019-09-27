Актриса Наталья Бочкарёва заявила, что новости о её задержании с кокаином сделали артисту более популярной. При этом она снова опровергла распространённую информацию.
Женщина рассказала, что сейчас находится дома с детьми и выясняет, кто разместил эти данные в Сети. Она пообещала найти их и привлечь к ответственности, заставить принести публичные извинения, передаёт «
Есть только один плюс: обо мне в очередной раз узнала страна, — подчеркнула она.
Как писал News.ru, 27 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.
Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины. Она отказалась комментировать появление кадров в Сети.