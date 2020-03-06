https://static.news.ru/photo/4bd723ce-5fd1-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Наталья Бочкарёва, у которой обнаружили кокаин, впервые дала откровенное интервью о своей жизни. Она рассказала о своих методах воспитания детей, которые основываются на доверии и демократии.

Вы должны быть друзьями, чтобы им не страшно было сказать: «Мам, я попробовал покурить». И ты не скажешь: «Да, ты чё!? Как это вообще можно?» А ответишь: «Лучше покури со мной дома, если тебя унесёт, то, по крайней мере, я тебе помогу и скажу, что не нужно так делать, и ты не будешь курить во дворе под забором», — заявила артистка в эфире шоу «Ходят слухи».

При этом она не боится хейтеров, которые могут наброситься на её детей. По словам звезды сериала «Счастливы вместе», им даже полезно получить подобный опыт. Многие люди несчастны, поэтому стремятся выплеснуть весь свой негатив в социальные сети, а другим остаётся только не уподобляться такому поведению.