https://static.news.ru/photo/ee7b5884-e213-11e9-9044-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Наталья Бочкарёва отказалась комментировать появление в Сети видео с её задержанием с кокаином. Она заявила, что «не снимается в одной серии» и будет продолжение.

Она сейчас находится дома и у неё всё хорошо, передаёт РИА Новости .

Знаете, как передача «Скандалы. Интриги. Расследования» — сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует, — подчеркнула она.

Как писал News.ru, 27 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.