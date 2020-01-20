https://static.news.ru/photo/98ac9d48-3bb2-11ea-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известная актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор суда, вынесенный по делу о хранении наркотиков. На странице в соцсети артистка заявила, что всё закончилось не совсем так, как ей хотелось.

И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась, — написала звезда.

Также она отметила, что день вынесения приговора был для неё тяжёлым, но она была уверена, что правда возьмёт верх над несправедливостью.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Преображенский суд Москвы рассмотрел ходатайство органов дознания и прекратил уголовное дело против актрисы Натальи Бочкарёвой, назначив ей штраф. Она обвинялась в хранении наркотиков: при задержании сотрудниками ДПС в сентябре 2019 года при ней был обнаружен пакетик с кокаином весом 0,69 грамма.