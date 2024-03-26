Бочкарева похвасталась плоским животом после пластики у Хайдарова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарева показала плоский живот после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда «Счастливы вместе» разместила фото результата хирургического вмешательства и отметила, что осталась очень довольна работой специалиста.

Не могла не похвастаться своим плоским животиком. Девочки, результат просто огонь, — подписала фото артистка.

Ранее Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что на клинику Тимура Хайдарова IQ Plastique подали в суд. По данным канала, заявителем стало столичное управление Росздравнадзора. Представители ведомства пока не прокомментировали данную информацию. Отмечается, что ранее Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.

В начале марта супругу Хайдарова Светлану Сильваши, находящуюся на шестом месяце беременности, госпитализировали. Сильваши попала в больницу из-за нервных потрясений, связанных со скандалом в их с мужем клинике пластической хирургии. Женщина была вынуждена лечь на сохранение.