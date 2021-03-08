Блёданс рассказала, сколько платит за купленную в ипотеку квартиру

https://static.news.ru/photo/53dfa638-7fdb-11eb-95d8-96000091f725_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: bledans/instagram.com

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс рассказала, что купила квартиру в центре Москвы за 17 млн рублей, взяв ипотечный кредит. Она призналась, что не любит брать деньги в долг, но была вынуждена сделать это.

Процент небольшой — всего 7,9. У меня платёж 63 тысячи рублей каждый месяц, — цитирует актрису Тeleprogramma.pro.

Блёданс отметила, что срок ипотечного кредита составляет 15 лет. Она добавила, что долго решалась на заём. В итоге пришла к выводу, что «в жизни надо всё попробовать».

Актриса пояснила, что жильё приобрела для младшего сына. Старшему она оставила пентхаус в Израиле.

Блёданс стала обладательницей недвижимости в столице ещё летом 2020 года. По словам артистки, это её первая квартира. Она отметила, что хочет наполнить квартиру яркими необычными деталями, чтобы она была очень творческой и стильной.

Как ранее писал NEWS.ru, Блёданс заявила, что может прожить всего на одну тысячу рублей в месяц. Она пояснила, что артисты всегда могут рассчитывать на помощь своей аудитории, поклонники всегда их «покормят, приютят, оденут».