Блёданс оправдалась за отказ в помощи отсидевшей сестре

https://static.news.ru/photo/60aff656-3f26-11eb-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Родная сестра Эвелины Блёданс по отцу Диана предъявила претензии актрисе, которая «совсем ей не помогает». Диана Блёданс уже имела проблемы с законом и отсидела срок за наркотики.

Сейчас родственнице актрисы грозит новый тюремный срок за то же деяние, что, вероятно, и вынудило её обратиться к сестре через телевидение. Откровения Дианы о «забросившей» её сестре прозвучали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . Сестра актрисы рассказала, что врачи якобы поставили ей страшный диагноз — гепатит и что жить ей осталось год.

Диана Блёданс рассказала, что после «отсидки» она якобы пыталась связаться со звёздной родственницей, но та не нашла для неё времени. Племянница актрисы и дочь Дианы Даниэлла подтвердила слова матери, рассказав, что была вынуждена в несовершеннолетнем возрасте пойти работать, но от звёздной тёти ей «ничего не надо», кроме внимания и слов поддержки.

Оправдать своё доброе имя Эвелина Блёданс пришла в студию к Андрею Малахову. Актриса заявила, что понятия не имела о том, что её сестра и племянница перебивались с хлеба на воду, а историю про болезнь она уже слышала четыре года назад, когда Диана сказала, что жить ей «осталось месяц».

Актриса призналась, что честно старалась помочь сестре, отвела её к врачу, который прописал лечение. Но Диана отказалась принимать таблетки, и сейчас история повторяется.

Эвелина Блёданс призналась, что её покоробило потребительское отношение со стороны сестры, которая жила в её доме неделю, питалась за одним столом, спала в соседней спальне и теперь упрекает актрису в том, что у неё не нашлось времени «просто сесть и поговорить».

Выяснилось, что не самая законопослушная родственница известной актрисы не работала ни одного дня. Требуя к себе внимания со стороны сестры, Диана не сказала Эвелине ни слова поддержки, когда у актрисы родился ребёнок с синдромом Дауна. По всему было понятно, что сестре знаменитости, вероятно, всё равно, что происходит в семье её родственницы.

В конце передачи Эвелина Блёданс обратилась к недовольной ею сестре с обращением:

Дианочка, хочу тебе пожелать, чтобы ты нашла себя, полюбила свою дочь, поняла, что прежде всего ты мама, а не женщина с красивыми глазами и яркими губами. Не тащи меня в эту грязь. Я хочу быть рядом со своим солнечным сыном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 декабря сотрудники полиции в Ялте задержали сестру актрисы Эвелины Блёданс Диану по обвинению в хранении наркотиков. В 2019 году Диану обвинили в угоне автомобиля, на котором были перебиты номера. Также в её доме обнаружили наркотики: пять свёртков с амфетамином и один свёрток с марихуаной.