Шоу-бизнес

Блёданс нарядила сына в Пугачёву и поздравила Примадонну с днём рождения

18:12, 15 апреля 2020

Российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс нарядила своего сына в балахон и рыжий парик, и он с игрушечным микрофоном под фонограмму знаменитой песни «Айсберг» изобразил Аллу Пугачёву. Таким образом семья поздравила Примадонну с днём рождения.

С Днём рождения, Примадонна, — подписала видео в Instagram Блёданс.

В ролике Семён старательно копировал знаменитую певицу, но к концу песни с его головы всё же упал парик. «Дым» на этом выступлении изображал увлажнитель воздуха.

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Как писал NEWS.ru, Эвелина Блёданс в разговоре с журналистами рассказала об уникальной вещи из личного гардероба. Оказалось, что у артистки есть платье, в котором известная уругвайская певица Наталья Орейро снималась в одном из своих клипов. По словам Блёданс, дорогостоящие вещи уже давно не играют в её жизни какой-либо существенной роли. Однако платье Орейро, отметила актриса, в будущем может стоить больших денег. По поводу текущей стоимости раритета артистка сведениями не обладает. 

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