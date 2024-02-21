«Блудница и алкоголичка»: Бузова о публичном оскорблении от матери Давы Бузова заявила о сложностях в отношениях с мамой Давида Манукяна

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире нового шоу «Это нормально?» высказалась о плохих отношениях с матерью своего бывшего молодого человека блогера Давы (Давида Манукяна). Бузова отметила, что вряд ли смогла бы дружить с мамой Манукяна, потому что та публично назвала ее блудницей и алкоголичкой.

Мне очень сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая меня сегодня называет «доченька», а потом на всю страну говорит: «Ольга Бузова — блудница и алкоголичка». Как можно после этого хотеть наладить отношения? Просто скорее об этом забыть и больше не возвращаться! — отметила Бузова.

Ранее Бузова расплакалась после предсказания экстрасенса Лины Джебисашвили о скором рождении дочери. На вопрос Бузовой о том, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что ей стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла певице знакомство с новым возлюбленным.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез. Певица несколько раз переспросила экстрасенса, точно ли она будет любимой и родит первенца. Она также призналась, что верит в любовь, но уже «устала ждать».