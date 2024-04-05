«Блондинка в законе» станет сериалом По мотивам фильма «Блондинка в законе» снимут сериал

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Кадр из фильма «Блондинка в законе 2»

По мотивам фильма «Блондинка в законе» снимут сериал. Как сообщает издание Variety, увидеть картину можно будет на платформе онлайн-кинотеатра Amazon.

Уже известно, что одним из исполнительных продюсеров станет исполнительница главной роли в оригинальной картине Риз Уизерспун. Над сценарием работают участвовавшие в создании сериала «Сплетница» сценарист и продюсер Джош Швартц и его коллега Стефани Сэвидж. Других подробностей пока нет.

Лирическая комедия «Блондинка в законе» вышла на экраны в 2002 году. За время существования фильм собрал в прокате около 142 млн долларов. Его оценка на сайте «Кинопоиск» составила 6,8 баллов из 10.

Картина рассказывает о натуральной блондинке Эль Вудс, которая оказывается слишком поверхностной для своего парня. Молодой человек мечтает получить престижное образование и стать юристом, а после жениться на умной интеллигентной девушке. Пережив самые разные эмоции, Эль отправляется в Гарвард, чтобы вернуть возлюбленного.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. начала работу над новой частью фантастического боевика «Матрица». Автором идеи для пятой части стал американский режиссер и сценарист Дрю Годдард, известный по работе над фильмами «Марсианин», «Хижина в лесу» и «Война миров Z». Этот фильм станет первым, в котором работавшие над тремя другими частями «Матрицы» Лана и Лилли Вачовски не будут задействованы напрямую. Однако Лана Вачовски назначена исполнительным продюсером картины.