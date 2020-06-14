«Блондинка не в соку»: Собчак шокирована подлым поступком Тимати

https://static.news.ru/photo/30cb91e6-ae73-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист и блогер Ксению Собчак возмущена новым клипом «Хавчик» рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, в котором он ответил на якобы появившееся видео, где он якобы занимается с ней сексом.

Телеведущая ответила Тимати в своём Telegram-канале после того, как услышала текст нового трэка Тимати.

Пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть видос, где я пилю доску, — говорится в тексте.

В ответ на это Собчак отметила, что «парень совсем рехнулся» и отметила, что видео, о котором идёт речь, специально снято для клипа на песню «Танцуй со мной».

Не верю, что Тимати до этого опустился. Эти кадры — из клипа «Потанцуй со мной», где мы пародировали слитое в Интернет порно Пэрис Хилтон. Да-да, я уже тогда любила стеб и пародии — просто вы этого не помните. На съемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Совсем парень рехнулся, — пояснила Собчак.

Тимати и Джиган ранее презентовали новый клип на трек «Хавчик», который записали вместе с TikTok-блогером Даней Милохиным. Клип за двое суток набрал четыре миллиона просмотров.

Как сообщал NEWS.ru, ранее бренд косметики прекратил сотрудничество с Собчак после шутки о певце Стасе Костюшкине, которого в детстве изнасиловал педофил.