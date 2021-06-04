Блогеры Александр и Мася Шпак объявили о разводе

https://static.news.ru/photo/33be6e02-c518-11eb-b163-96000091f725_660.jpg Александр и Мася Шпак Фото: masyashpakofficial/instagram.com

Российские блогеры Александр и Мася Шпак на своих страницах в Instagram объявили о разводе. Их брак продлился около шести лет.

Это не пиар, это не ради привлечения интереса. Это то, что замечали немногие в последние 3-4 года нашей жизни. Да, мы расстаёмся! Скоро ответим на все вопросы, — написала женщина.

Её супруг также обратился к поклонникам в социальной сети. Он уже сообщил про обоюдное решение своим родителям и теперь рассказал обо всём фанатам.

Мы с Масей расстаёмся. Думаю, что многие и так видели — всё к этому идет. Что ещё сказать? Ну, как-то так, — резюмировал Шпак.

Недавно пара переехала в Турцию, купила дом под ремонт, блогеры хотели сдавать его отдыхающим. Но Мася признавалась, что спокойная жизнь в республике ей не подходит — не хватает вечеринок и городской жизни. Она успешно строила карьеру певицы, записывала альбомы, давала концерты.

Ранее российский блогер Ида Галич на своей странице в Instagram сообщила, что официально развелась с мужем Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж».

Недавно она рассказала, что при выборе мужчины деньги для неё не так важны. Избранник может быть «детским врачом и пожарным, который спасает сотни жизней», которым Галич будет восхищаться.