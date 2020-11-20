Блогер заявила о желании выйти замуж за жену Пригожина

https://static.news.ru/photo/bcae671c-2b30-11eb-aced-fa163e074e61_660.jpg Наташа Краснова Фото: krasnovanatasha/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин стал гостем скандального шоу «Площадка для оскорблений».

Автор шоу Илья Соболев проверяет, насколько жёстко звёзды могут шутить друг про друга и насколько сильно они могут на такие шутки обижаться.

В выпуске оппонентом Пригожина стала блогер Наташа Краснова. В ходе общения она предпринимала попытки максимально унизить продюсера.

В свою очередь Пригожин напомнил Красновой, что та два раза неудачно была замужем. Он также пожелал ей опять встретить избранника, чтобы снова бросить его. В ответ блогер заявила, что ждёт, когда Пригожин разведётся с Валерией, чтоб самой жениться на ней.

Я жду, когда Валерия разведётся, я за неё замуж выйду! — сказала она.

Иосиф Пригожин моментально отшутился, отметив, что тогда ему нужно будет поддержать тренд и жениться не её муже.

Тогда я должен жениться на твоём муже, если про тренд говорить, — сказал продюсер.

После этого разговор перешёл на другую тему. В частности, Наташа Краснова отметила, что если бы у неё был выбор — заняться сексом с музыкальным продюсером или достать из тела пулю ржавыми ножницами, то она бы выбрала второй вариант. Поскольку в этом случае «меньше шансов чем-то заразиться», заявила она.

Ранее пользователи Интернета раскритиковали продюсера Иосифа Пригожина, решившего в социальной сети пошутить над ситуацией с коронавирусом. Муж певицы Валерии опубликовал в Instagram стих про мальчика, который не носил маску и заразил коронавирусом бабушку. В итоге ребёнок получил антитела и квартиру пожилой родственницы в наследство, писал NEWS.ru.