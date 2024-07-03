Блогер Юля Гаврилина раскрыла, какую сделала пластическую операцию Блогер Гаврилина сделала пластическую операцию носа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юля Гаврилина

Блогер Юлия Гаврилина сделала ринопластику и опубликовала фото из больничной палаты. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поблагодарила фанатов за поддержку.

Спасибо, ребята, за поддержку, — написала знаменитость, опубликовав фото с перевязанным лицом.

Гаврилина уже делала операцию на нос четыре года назад. Блогер призналась, что долго боялась этого процесса. По ее словам, в детстве она вместе с подругой упала с велосипеда и получила серьезную травму носа, из-за которой нос стал кривым. Причина, побудившая Гаврилину пройти операцию повторно, пока остается неизвестной.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что подарит дочери Полине на 17-летие ринопластику. По ее словам, ребенок сам просит об этом. Борисова подчеркнула, что ее дочь все устраивает в облике, кроме носа.

Весной дочь Даны Борисовой пожаловалась, что похудела на уколах для диабетиков, переживая множество побочных эффектов. По словам Полины, это был «ужасный опыт». 16-летняя девушка отметила, что никому не стоит такое повторять. Дочь телеведущей призналась, из-за лекарства у нее возникли тошнота и боли в теле.

Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции у ее матери. Женщина делала подтяжку лица. Телеведущая не уточнила, что произошло. Однако последствия она назвала «немного страшными». Боня добавила, что остается только ждать. Телеведущая отправляла 68-летнюю маму на эту операцию в Дубай.