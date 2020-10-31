Блогер Ящук: Ивлеева вышла замуж за Элджея ради хайпа

https://static.news.ru/photo/62438e22-1b79-11eb-afb2-fa163e074e61_660.jpg Элджей и Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

После развода с супругом Александром Хоменко, с которым у Натали Ящук был совместный блог, молодая мама не стала пытаться привлечь аудиторию рассказами о бракоразводном процессе или о воспитании ребёнка, а решила поговорить о своих коллегах.

За тем, что делает блогер Настя Ивлеева, Ящук, у которой 3,8 млн подписчиков, следит давно. Но сейчас посты популярной ведущей и актрисы с 18 млн фолловеров уже не так интересны Натали.

Ты пьёшь уже винишко с Киркоровым, когда попёрло. Она меня в своё время очень вдохновляла, сейчас — нет. Это идёт не контент, а хайп на событиях. Но её эти события окружают. Я думаю, она же не специально выходила замуж за Элджея, чтобы хайпануть. Я уверена, что там есть чувства, — считает Ящук.

Воспитывающая маленькую дочь Натали также отметила, что вот Гусейна Гасанова ей немного жаль. Ящук назвала его «глубоко раненым человеком, которому нужна поддержка».

Мне кажется, что Гусейна Гасанова не любят, у него нет любимой девушки, — говорит Натали.

Как считает девушка, от конкурентов в Сети она отличается тем, что не тратит много денег на одежду. По её словам, на гардероб на весь сезон она потратила 150 тыс. рублей. Натали из-за этого очень удивляет Давид Манукян, который постоянно пытается продемонстрировать дорогие покупки, которые распаковывает в прямых трансляциях сторис и считает, что «Дава всем своим видом провоцирует и делает всё, чтобы его хейтили».

Ранее о популярных блогерах в своём новом монологе порассуждал и комик и резидент Comedy Club Павел Воля. Начинающему рэперу и возлюбленному Ольги Бузовой Давиду Манукяну тоже досталось от юмориста, писал NEWS.ru.