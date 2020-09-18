Блогер сняла босую дочь Успенской на улице и вызвала гнев соцсетей

https://static.news.ru/photo/ffcced34-f9f8-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Фото: pacha_tati/instagram.com

Посетители кафе на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе сняли на видео 31-летнюю Татьяну Плаксину, дочь российской певицы Любови Успенской, которая бродила по улице.

Блогер Екатерина Мельникова, которая вела съёмку, выложила в свой Instagram несколько видео, на которых она с подругой обсуждает и высмеивает поведение встреченной ей на улице Плаксиной. В частности, женщины обратили внимание на отсутствие нескольких зубов у объекта съёмки и предположили, что та находится в неадеватном состоянии. Подписчиков возмутило, что автор книг по самопознанию, как себя позиционирует Мельникова, без спроса сняла постороннего человека, опубликовала видео и не проявила такта в отношении Плаксиной. В Instagram блогера появились десятки гневных комментариев.

Вам нужно сперва со своей душой и совестью разобраться, а потом что-то продвигать и учить других. Ваше видео, снятое и опубликованное на всеобщее обозрение, это просто позор. Ваш позор, не той девушки, которая тяжело болеет и не понимает, что делает, — написал пользователь под ником dzianis_morkva.

Сама Плаксина также не оставила инцидент без внимания. Она сообщила, что увидела, что её снимают и спросила, что происходит, но в ответ получила насмешки.

Вот эта дьявольская леди буквально облизывалась при упоминании моей «голивудской улыбки». Хочу припомнить, это нарушение частных границ, дискриминация человека с травмой, и попытка публично оскорбить меня и мою мать. То есть эта женщина нарушает все законы — земные, божественные и человеческие в своей погоне за двухминутным дешёвым PR в Instagram, — подчеркнула Татьяна.

Позже Плаксина выложила своё фото, сопроводив его приписываемой Александру Невскому фразой «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», намекнув, очевидно, таким образом, что не оставит поступок блогера без последствий.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обнародовала архивную фотографию матери в леопардовом купальнике. Снимок появился в Instagram. В кадре именитая исполнительница раскрепощённо расположилась на шезлонге и улыбается на камеру.