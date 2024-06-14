Блогер Самойлова креативно вышла на красную дорожку МУЗ-ТВ Блогера Самойлову доставили на красную дорожку в коробке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Джиган и Оксана Самойлова

Блогера Оксану Самойлову доставили на красную дорожку Премии МУЗ-ТВ в кузове грузовика с эмблемой популярного маркетплейса, сообщил корреспондент NEWS.ru. Девушка представилась амбассадором известной компании.

Коробку с блогером выгрузили из кузова несколько грузчиков и ведущий вскрыл ее. Самойлова предстала в роскошном вечернем платье и рассказала о своем сотрудничестве с известным маркетплейсом.

Ранее Самойлова, заявила, что ее дочь-подросток Ариела совершает «фатальные глупости», которые никак не исправить. Она напомнила, как 12-летняя девочка, поддавшись тренду, выщипала брови до ниточек. Звездная мама сказала, что пока не ловила дочь с сигаретами. Однако она призналась, что не исключает этого в будущем.

Также Самойлова рассказала о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

До этого Самойлова сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором она с детьми ответила на вопросы на детекторе лжи. Как писала Teleprogramma.pro, в ходе проверки 12-летняя Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью. Адвокат Татьяна Галимарданова констатировала, что из-за этого Самойлова может лишиться родительских прав.