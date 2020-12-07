Блогер рассказал об истинном поведении Розы Сябитовой

https://static.news.ru/photo/a1ffd730-388b-11eb-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский видеоблогер Николай Соболев раскрыл правду об истинном поведении соведущей программы «Давай поженимся». По его словам, телесваха Роза Сябитова в реальной жизни общается с людьми совершенно по-другому, чем перед камерой.

Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актёрская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает, — заявил на YouTube-шоу «Балдёжный подкаст» Соболев.

Он пояснил, что участвовал вместе с Сябитовой в передаче «Форт Боярд» и ему даже удалось пообщаться с ней по поводу её телеобраза. Сябитова пояснила, что ведёт себя на экране иначе, потому что нашла свою аудиторию и работает на неё.

Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнёт, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать, — добавил Соболев.

Как писал NEWS.ru, ранее Сябитова призналась, что больше всего она боится закрытия своего любимого шоу на Первом канале и сделает всё, чтобы остаться работать на ТВ. По её словам, даже только одна мысль о закрытии «Давай поженимся!» вызывает у неё сильное сердцебиение. Главная сваха страны призналась, что очень боится увольнения и поэтому будет «держаться зубами и чем только можно». При этом телеведущая призналась, что за 12 лет существования шоу она никогда не знала, уходя на «каникулы», будут ли продолжены его съёмки. Продюсеры передачи хотели дважды закрыть её насовсем.