Блогер раскрыла, как остаться друзьями с экс-возлюбленными Блогер Искандерова: взаимоуважение поможет остаться друзьями с экс-возлюбленными

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Евгения Искандерова

Блогер и юмористка Евгения Искандерова на праздничном вечере в честь своего дня рождения рассказала корреспонденту NEWS.ru, что сохранить хорошие отношения с бывшими возлюбленным помогает взаимоуважение и выстраивание диалога. Девушка отметила, что ее всегда удивляют пары, которые после нежных чувств друг к другу испытывают враждебность или ненависть.

Для меня, если честно, удивительно, как можно не остаться друзьями. Ведь вы же как-то сошлись, вы знаете друг друга. <...> Как остаться в хороших отношениях с бывшими? Просто надо их любить изначально. Если ты любишь человека действительно искренне, если ты его уважаешь, хорошо к нему относишься, разговариваешь в отношениях, то вы просто не можете поругаться. Вы не можете расстаться какими-то злыми врагами, — считает Искандерова.

Ранее семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева заявила, что быстрее прийти в себя после расставания с возлюбленным поможет возможность прочувствовать весь спектр эмоций. Терапевт объяснила, что можно установить срок, когда будет разрешено плакать, злиться и жалеть себя, но после определенной даты нужно постараться начать строить жизнь заново.

Также по окончании этого срока нужно ввести новую привычку: при мыслях о бывшем партнере сразу выполнять какое-то упражнение, например приседания. Так мозгу станет слишком энергозатратно думать об этом, поэтому со временем мысли сами уйдут, а эндорфины, выделяющиеся во время физической активности, снизят уровень стресса.