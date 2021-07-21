Блогер раскрыл значение татуировок Ивлеевой

Российский блогер Эльдар Джарахов рассказал, почему они с телеведущей Настей Ивлеевой сделали парные татуировки. Их значение молодой человек раскрыл в эфире «ТТ Шоу». Выпуск программы доступен на YouTube.

Джарахов подчеркнул , что они с Ивлеевой дружат, поэтому решили сделать одинаковые тату и выбрали в качестве надписи словосочетание all cash. Блогер отметил, что у фразы два значения. С одной стороны, в переводе с английского это сочетание означает «все деньги». С другой стороны, оно созвучно с русским словом «алкаш».

У Джарахова также спросили, кто из коллег кажется ему более приятным: Анастасия Ивлеева или Даня Милохин. Исполнитель хита «Я в моменте» не сразу ответил и пошутил, что сбросил бы обоих друзей со скалы.

У нас демократия. Поэтому, Настя и Даня, летите. Там, где падение, всегда ждёт новый взлёт, — отметил Джарахов.

Ивлеева, Джарахов и Милохин сыграли главные роли в ленте «Блогеры и дороги». В картине, снятой в формате трэвел-влога, повествуется о путешествиях молодых людей по РФ.

Ранее популярные российские блогеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева раскрыли на YouTube-шоу «Есть вопросики» настоящую причину своей ссоры, после которой перестали дружить. Последняя отметила, что отношения девушек изменились, когда Галич забеременела. Ивлеева добавила, что была неправа, отказавшись общаться с приятельницей.