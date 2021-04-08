Блогер раскрыл нюансы канадского периода жизни Серебрякова

https://static.news.ru/photo/f4f47f84-9878-11eb-9993-96000091f725_660.jpg Актёр Алексей Серебряков с дочерью Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Проживавший несколько лет вместе с семьёй в Канаде актёр Алексей Серебряков недавно вернулся в Россию. По мнению канадского блогера Алекса Брежнева, артист не смог найти себя вдали от родины и «завыл» от тоски, пишет «Экономика сегодня».

На своем YouTube-канале «Америка наизнанку» Брежнев рассказал, как российский актёр жил несколько лет в этой стране.

По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке, и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни.

Не думаю, что Серебряков здесь шпрехал на английском, как на русском. Это очень большой вопрос. Скорее всего, он общался только с русскими и сидел дома с женой и детьми. Я даже ни разу не слышал, как он по-английски говорит. Следовательно, особо блистать литературными словами не получится, — заявил Брежнев.

Он отметил, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной. Здесь надо заниматься любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, которых у Серебрякова не было. Артист даже пытался организовать свой театр, но ничего не получилось. По мнению Брежнева, Серебряков мог «завыть от тоски». К тому же он подозревает, что серьёзные изменения во внешности актера за годы эмиграции свидетельствуют о злоупотреблении спиртным.

Может быть, поездил немного. Посмотрел Ниагарский водопад, съездил в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, походил, какие-то шмотки купил. На этом вся радость здесь закончилась. На рыбалку здесь можно ездить, но, опять же, скучно, надоедает, — сказал он.

Блогер признался, что не осуждает актёра за эмиграцию, так как тот смог осознать ошибку и снова вернуться на историческую родину.

Ранее режиссёр картин «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко, который работал с Серебряковым на съёмках сериала «Бандитский Петербург», заявил, что к Алексею Серебрякову вернулась светлая мысль. Он повзрослел, подумал, поумнел и вернулся из Канады в Россию, считает он.