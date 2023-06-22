Блогер Пучков рассказал, как Ургант может вернуться на телевидение Гоблин: для возвращения на ТВ Ургант должен извиниться перед обществом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин)

Телеведущему Ивану Урганту нужно извиниться перед российским обществом, чтобы вернуться на ТВ, заявил блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. В новом выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» он объяснил, что Ургант перечеркнул заслуги своим поведением. В феврале прошлого года ведущий опубликовал антивоенный пост.

Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул. Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал, — объяснил Пучков.

Блогер считает, что Иван Ургант должен не только покаяться, но и подкрепить свои слова действиями, оказав помощь ВС РФ.

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Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться, — считает Дмитрий Пучков.

На днях гендиректор Первого канала Константин Эрнст не стал отвечать на вопрос журналиста NEWS.ru на полях ПМЭФ-2023 о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир телеканала. Корреспондент попросил назвать сроки возвращения ведущих на ТВ, однако глава Первого канала отказался давать комментарии.

Несколько развлекательных программ, включая «Вечерний Ургант» и «Познер», временно прекратили выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. Пресс-служба телеканала пояснила, что принято решение сосредоточиться на актуальных программах. В сентябре 2022 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о поэтапном возвращении развлекательных шоу на телеэкраны.

В апреле Иван Ургант пришел на премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала. Телеканал позже опроверг информацию о его увольнении.