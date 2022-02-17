Блогер Пучков ответил на вопрос о заражении коронавирусом

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. По его словам, он лёг в больницу из-за заболевания, по симптоматике схожего с простудой, пишет «360».

Ничего не сказали, пока обследуют. [Тест на коронавирус] отрицательный. [Симптомы] как бывает обычная простуда, — поделился Пучков.

Пучков стал известен широкой аудитории в начале 2000-х годов под псевдонимом Гоблин, когда среди видеолюбителей стали широко распространяться его «правильные» переводы известных голливудских лент. По утверждению Пучкова, он делал переводы, наиболее близкие в тексту оригинала — без лишней редактуры и цензуры. Он делал переводы таких фильмов, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» Гая Ричи и многие другие.

Также Пучков известен юмористическими переводами известных фильмов, в числе которых «Звёздные войны» и «Властелин колец». Ранее стало известно о госпитализации Пучкова. Своё пребывание в больнице он описал словами: «Залёг авторитетно».