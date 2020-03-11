https://static.news.ru/photo/2a2eac34-639a-11ea-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Салонный «Ревизорро» Егор Андрюшин раскритиковал салон красоты, открытый Тимати. По мнению блогера, цены в заведении рэпера неоправданно завышены, а сервис оставляет желать лучшего.

Андрюшин заказал в салоне 13 Beauty by Black Star яркий макияж с акцентом на глаза. Визажистка, которая работала с ним, постоянно смеялась и вела себя странным образом.

Она всё время смеялась. Создавалось впечатление, что надо мной. Плюс была какой-то неискренней: говорила, как любит сниматься, даже обнять меня хотела. Мне это всё было неприятно, — рассказал он.

Также выяснилось, что Тимати редко заходит в свой салон и принимает хоть какое-то участие в его развитии. В итоге Андрюшин заплатил за макияж 4 тысячи рублей и остался недоволен, заявив, что такой же могут сделать в любом салоне за полторы тысячи, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тимати закрыл свой профиль в Instagram после того, как популярный американский рэп-исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, а лейбл Black Star назвал расистским.