Блогер Миро высмеяла «жадную Пелагеюшку» из-за размера алиментов

https://static.news.ru/photo/a997e654-b249-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала певицу Пелагею из-за размера алиментов, которые она запросила у бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина.

Как заявила Миро, договориться у пары не поучается, поскольку «наглая баба хочет стрясти с глупого муженька» конкретную сумму.

По словам блогера, полтора миллиона в месяц, которые требует Пелагея на трёхлетнюю девочку, это явный перебор. Даже 500-700 тысяч, что готов выплачивать отец дочки, чересчур много и не соответствует реальным потребностям ребёнка. Адекватная сумма, по её мнению, 100 тысяч рублей для столицы и 50 тысяч — для региона, пишет «Экспресс газета».

Жадная Пелагеюшка со своей провинциальной хваткой Фроси Бурлаковой в настоящий момент просто хочет обуть Ивана Телегина, выставив его на сумму, которая явно завышена, — сказала Миро.

Как писал NEWS.ru, певица и хоккеист не смогли договориться о размере суммы на содержание ребёнка. Никулинский суд уже приступил к рассмотрению иска артистки. Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц. Но представители Телегина будут настаивать на 500–700 тыс. рублей в месяц как фиксированной сумме. В качестве аргумента адвокаты Телегина представят в суд справку о том, что у хоккеиста есть ещё один ребёнок, появившийся на свет в гражданском браке. Также суду будут представлены документы о возможном снижении доходов спортсмена.

Первое заседание назначено на 26 июня. По разделу имущества паре было договориться проще: каждый остался при своих домах и квартирах. Телегин перестал скрывать свою новую подружку — бизнесвумен Марию Гончар.