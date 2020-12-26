«Избыточный вес»: Лена Миро высмеяла Татьяну Тарасову за образ жизни

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Скандальный блогер Лена Миро дала советы тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая испытывает проблемы с ногой и спиной. Она уверена, что женщине нужно поменять свой образ жизни.

73-летний тренер решила сделать перестановку в своём загородном доме и переехать со второго этажа на первый. Спальня Тарасовой должна переместиться на первый этаж. Миро считает такой подход в корне неверным.

Избыточный вес — это и генетика, и состояние многих бывших спортсменов. Татьяна же занималась чем-то в молодости, хоккеем кажется? Так вот, вышедшие в тираж спортсмены с радостью соскакивают с диеты и очень быстро набирают лишние килограммы, — написала Миро в своём блоге.

Блогер считает, что бороться с лишними килограммами можно только в движении, потому что в покое вес тела будет только расти, усугубляя проблему. Миро посоветовала Тарасовой больше двигаться, заниматься скандинавской ходьбой, а также вдвое урезать рацион.

Тарасова в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Она попросила экспертов Первого канала помочь ей переделать под спальню летнюю веранду в загородном доме.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Тарасова призналась, что «давно бы умерла» без шоу «Ледниковый период». Она подчеркнула, что много лет работала тренером и сейчас ей очень повезло, что её позвали членом жюри в программу.