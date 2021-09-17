Блогер Mellstroy оказался в центре нового скандала из-за прокатных машин

Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, снова оказался в центре скандала. Он связан с роликом, на котором Mellstroy и его друзья прыгают на капотах спорткаров. Машины оказались арендованными, а прокатная фирма оценила ущерб в 5 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. Ранее его уже приговорили к шести месяцам обязательных работ за избиение девушки в прямом эфире.

Сообщается, что машины Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari арендовали брат блогера и его друг, блогер Ильдар Хасаншин. Как заявила директор автосалона Мирослава Тиханова, на одной из машин разогнались до скорости 318 километров в час, а две другие помяли и поцарапали. А ключи от них якобы передали владельцу через таксиста и даже не пришли на оценку ущерба.

После того как директор составила претензии и призвала арендаторов решить вопрос с оплатой ремонта в досудебном порядке, двое из них заплатили два миллиона рублей за помятый Rolls-Royce. А арендатор Ferrari Ильдар Хасаншин не только не пытался договориться, но и начал угрожать директору салона. Тиханова заявила, что молодой человек приезжал к ней с тремя охранниками, а во время разговора выхватил телефон, стал бегать вокруг машины и кричать: «Повреждений нет!»

Нас обвиняли в мошенничестве, я даже не поняла, за что. Стратегия «нападение» — лучшая защита, — заявила Тиханова.

Ранее суд приговорил к шести месяцам обязательных работ треш-блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, за избиение девушки во время стрима. В октябре прошлого года он в прямом эфире несколько раз ударил девушку головой о стол после того, как та попросила его обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. Впоследствии ей присудили 50 тысяч рублей за моральный ущерб, однако она заявила о несогласии с решением судьи, так как рассчитывала получить около 10 млн рублей.