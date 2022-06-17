Блогер Манукян призвал разобраться с Собчак после шутки над Гурцкаей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Вадим Манукян возмущен шуткой Ксении Собчак над незрячей певицей Дианой Гурцкаей. Телеведущая в своем Telegram-канале выложила фото артистки в зале с большими стенами и подписала: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды». На данный момент пост уже удален, сообщает Teleprogramma.pro.

Манукян заявил, что Собчак после подобных вещей не нужно пожимать руку, а также призвал бойкотировать журналистку.

На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак, ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие, — рассказал журналист.

Еще блогер добавил, что Гурцкая живет обычной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями.

Диана Гурцкая, которая, несмотря на то что является незрячей, живет полной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и свои силы, в том числе являясь спикером по инклюзии на ПМЭФ, — отметил Манукян.

Ранее стало известно, что Собчак раскрыла причину, почему же ее не включили в реестр иностранных агентов. Как выяснилось, у шоу, которое журналистка ведет на YouTube, нет иностранных источников финансирования, а значит, нет оснований для признания ее иноагентом.