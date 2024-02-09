Блогер Литвин сделал предложение возлюбленной и вручил ей кольцо от Tiffany Блогер Литвин сделал предложение экс-участнице шоу «Холостяк» Вейгель

Фото: Социальные сети

Михаил Литвин и Адель Вейгель

Российский блогер Михаил Литвин опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором делает предложение своей возлюбленной Адель Вейгель. На размещенных кадрах видно, как пранкер надевает кольцо на руку экс-участнице шоу «Холостяк». Девушка в своем аккаунте выложила историю, на которой сообщила, что ответила на предложение согласием.

Судя по кадрам в соцсетях, Литвин подарил Вейгель помолвочное кольцо от бренда Tiffany & Co. Блогер сделал предложение возлюбленной на вторую годовщину их отношений. Он разыграл девушку на заправке и вручил ей коробочку с заветным подарком.

Блогер Литвин неоднократно попадал в скандалы. Один из них произошел в феврале 2022 года. Он опубликовал в своём YouTube-канале видео «Ой-ой-ой, Мишечка, взрываешь?!». На кадрах блогер, предположительно, приехал в подмосковный лес, разделся там до трусов, после чего облил BMW бензином и выпустил в автомобиль из лука горящую стрелу. В итоге BMW М5 почти полностью сгорел. Юзеры предположили, что акцию Литвин посвятил погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому.

После этого адвокат альянса «TOPgroup» Лев Тропин рассказал, что Литвин рискует попасть под уголовное преследование за взрыв чужого автомобиля. Юрист добавил, что шоумену грозит ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём взрыва или иным общеопасным способом, с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы. Тропин также отметил, что деятельность Литвина должна стать «предметом пристального внимание ФСБ».