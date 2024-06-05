Блогер Лерчек оставила детей с бывшим мужем перед поездкой на ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, что перед поездкой на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) оставила троих детей, младшему из которых два года, с бывшим мужем Артемом, сообщил корреспондент NEWS.ru. По ее словам, два сына и дочка не скучают по папе, потому что проводят с ним много времени. Чекалина добавила, что сложностей в вопросах воспитания детей у нее с экс-супругом нет.

Нет, они не скучают, потому что видятся. И сейчас они находятся как раз с папой, потому что я сказала, что я лечу в Питер, они с удовольствием остались у него. С этим сложностей, проблем у нас нет, — рассказала Лерчек.

Ранее сообщалось, что на Петербургский международный экономический форум привезли желтый комбинезон Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие». Персонаж американского актера Брайана Крэнстона, известный как Хайзенберг, заходил в этом защитном костюме в свою нарколабораторию. Комбинезон можно приобрести за 2 млн рублей.

Также на ПМЭФ был представлен первый российский электрогрузомобиль. Руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина рассказала, что транспортное средство содержит в себе более 30 инновационных решений и на 70% состоит из российских комплектующих.