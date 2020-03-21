https://static.news.ru/photo/cc8b4a28-6b4c-11ea-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Скандальный блогер Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.

По словам Миро, Самойлова должна как можно скорее подать на развод после выходок рэпера. Девушке не стоит «уползать собакой», уходить нужно «резко и жёстко», считает блогер.

Самойлова должна выставить подонка на бабки. Оксане нужно подобрать сопли и найти хорошего, зубастого адвоката, который обдерёт Джигана как липку, а самой заняться детьми, а не нытьём, — заявила Миро.

Ранее стало известно о госпитализации Джигана в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, Оксана даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома.

Как писал NEWS.ru, Оксана Самойлова готовилась к самому счастливому моменту своей жизни, но он оказался самым тяжёлым. 18 марта её сыну Давиду исполнился месяц.