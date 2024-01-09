Блогер Косенко удалил видео с бросанием двухмесячного ребенка в снег Бросивший ребенка в снег Косенко удалил видео после новости о возбуждении дела

Блогер Сергей Косенко удалил из своего блога в Instagram (деятельность в РФ запрещена) скандальное видео, на котором бросает своего двухмесячного сына в снег после сообщения о возбуждении против него уголовного дела. Мужчина записал ролик во время отдыха в Куршавеле с матерью ребенка, блогером Sasha Belair (Александрой Беляковой). Пара в соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни в нескольких странах.

На видео блогер показывает зрителям одетого в зимний костюм ребенка и броском отправляет его в снежный сугроб, куда тот уходит с головой. В следующих видео Косенко показал, как сам прыгает в снег, а затем показывает, как в сугроб прыгает Белякова. Сейчас видеозапись с полетом ребенка в сугроб удалена.

Ранее писатель Сергей Минаев в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что у Косенко есть дорогие дома и машины, но «нет мозга». По его словам, курсы блогера покупают еще более «безмозглые» люди.

Молодого человека зовут Сергей Косенко. У него, по собственному утверждению, есть роскошные дома, агентство недвижимости в Дубае, миллионы долларов на счету, спорткары, 7 миллионов подписчиков... Единственное, чего у него нет — это мозга. С 1 февраля этот человек анонсирует старт курса личного наставничества. Вероятно, это будет курс отцовства. Вероятно, найдутся еще более безмозглые люди, которые купят этот курс, — подчеркнул Минаев.

До этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка в отношении блогера Сергея Косенко. Отмечается, что также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.