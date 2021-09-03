Блогер Инстасамка обматерила и выгнала зрителя с концерта в Киеве

Российская блогер Дарья Зотеева, извстная в соцсетях под ником «Инстасамка», во время своего концерта в Киеве выгнала одного из зрителей. Видео соответствующего содержания публикуют Telegram-каналы.

На кадрах видно , как Инстасамка обращается к охране. Она сообщает, что в зале находится один человек, который ей не нравится.

Можно его вывести? <...> Ты, в панамке белой, проваливай отсюда, — заявила блогер.

При этом она активно использовала ненормативную лексику.

После того как охрана, предположительно, вывела человека из зала, Зотеева продолжила концерт со словами «минус один».

Причина агрессии со стороны девушки неизвестна.

Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, — 21-летняя российская рэп-исполнительница и инстаблогер. Известна своим эпатажным поведением в Интернете, в связи с чем её часто сравнивают с рэп-исполнителем Моргенштерном, который также обрёл свою известность в большинстве своём на скандалах.

Ранее расследование о Дарье Зотеевой и её заказных треках опубликовал блогер Никита Лол. На протяжении двух с половиной часов блогер рассказывает, сколько на самом деле получает «высокооплачиваемая рэперша» Дарья Зотеева и сколько она платит своей команде.