Блогер Ида Галич рассказала о послеродовой депрессии

https://static.news.ru/photo/b096eb14-9b59-11ea-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: galichida/instagram

Блогер, телеведущая и певица Ида Галич в феврале стала мамой. После появления на свет сына Леона девушка столкнулась с психологическими проблемами.

В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Галич призналась , что столкнулась с послеродовой депрессией из-за невозможности вести привычный образ жизни. Блогер описала типичную ситуацию, с которой она теперь регулярно сталкивается.

Вот представьте. Ребёнок начинает плакать, мне 30 лет, мои нервы поистаскались, я уже не так молода и красива, как раньше. Хотя красива, конечно, но не так, как раньше. И вот он плачет, и вместе с ним начинаю плакать я, — рассказала Галич.

Девушка добавила, что в таких ситуациях её обычно успокаивают родители. Галич добавила, что всё-таки уже немного привыкла к роли матери, постепенно возвращается к работе и стала меньше тревожиться.

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