Блогер Ида Галич рассказала о послеродовой депрессии

Блогер, телеведущая и певица Ида Галич в феврале стала мамой. После появления на свет сына Леона девушка столкнулась с психологическими проблемами.
В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Галич
Вот представьте. Ребёнок начинает плакать, мне 30 лет, мои нервы поистаскались, я уже не так молода и красива, как раньше. Хотя красива, конечно, но не так, как раньше. И вот он плачет, и вместе с ним начинаю плакать я, — рассказала Галич.
Девушка добавила, что в таких ситуациях её обычно успокаивают родители. Галич добавила, что всё-таки уже немного привыкла к роли матери, постепенно возвращается к работе и стала меньше тревожиться.
Ранее NEWS.ru приводил подробности конфликта Иды Галич и Ольги Бузовой.
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