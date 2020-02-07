Популярные блогеры Ида Галич и Алан Басиев раскрыли имя их новорождённого сына, который появился на свет 7 февраля в Москве.
Басиев Леон Аланович, — написала телеведущая в своём Instagram.
Малыш весит 3,880 кг, а его рост составляет 52 см. По словам матери, этот день стал для неё самым лучшим в жизни.
Звёздные друзья Галич поспешили поздравить молодых родителей.
Поздравляю. Пусть ангелы вас хранят, — написала ведущая Мария Ивакова под постом подруги.
К поздравлениям присоединились Екатерина Варнава, Наталья Рудова, Надежда Сысоева, Юлианна Караулова и другие.
Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала женой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.
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