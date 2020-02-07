https://static.news.ru/photo/100cbcf6-49be-11ea-958b-fa163e074e61_660.jpg Фото: galichida/instagram.com

Популярные блогеры Ида Галич и Алан Басиев раскрыли имя их новорождённого сына, который появился на свет 7 февраля в Москве.

Басиев Леон Аланович, — написала телеведущая в своём Instagram.

Малыш весит 3,880 кг, а его рост составляет 52 см. По словам матери, этот день стал для неё самым лучшим в жизни.

Звёздные друзья Галич поспешили поздравить молодых родителей.

Поздравляю. Пусть ангелы вас хранят, — написала ведущая Мария Ивакова под постом подруги.

К поздравлениям присоединились Екатерина Варнава, Наталья Рудова, Надежда Сысоева, Юлианна Караулова и другие.

Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала женой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.