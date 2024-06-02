Блогер Елисеев заявил, что в ДТП в Макеевке погиб певец Антон Казимир

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Блогер Сергей Елисеев на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил о гибели в дорожной аварии в Донецкой Народной Республике (ДНР) российского певца Антона Казимира. По данным Елисеева, ДТП произошло 26 мая в Советском районе Макеевки.

По информации блогера, 39-летний водитель автомобиля Audi Q7 не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и в неуправляемом состоянии продолжил движение по полю. По словам Елисеева, водитель и два пассажира скончались на месте, еще один — в карете скорой помощи.

Антон Казимир утверждал, что был «голосом» Михаила Круга на альбомах «Первая осень разлуки» (2004) и «Тебе, моя последняя любовь» (2006), которые записала жена погибшего шансонье Ирина. Продюсер Вадим Цыганов тогда сообщал, что голос Круга был восстановлен из старых домашних аудиозаписей. Но Казимир утверждал, что это его вокал, записанный после прослушивания в студии. Исполнитель жаловался, что за безвозмездную работу ему пообещали помощь в записи его песен и начале сольной карьеры, но обманули.

Ранее в Твери Московский районный суд отказал осужденному за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга в праве отправиться в зону проведения СВО с перспективой помилования. Участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная сова».