Блогер Джош рассказал об изменах любовника Кати Диденко

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Блогер Джош, с которым у блогерши Екатерины Диденко завязался кратковременные роман после смерти мужа, рассказал о её нынешнем ухажёре – актёре Владе Черных. Согласно обнародованным сведениям, он изменяет возлюбленной.

Джош рассказал, что познакомились они с Диденко в Сети с предложения записать совместную песню. Однако девушка призналась молодому человеку, что ей понравился не только его голос, но и он сам. Пара не особо скрывала отношения. Однако через некоторое время Диденко, как рассказал блогер, стала за глаза обвинять его в попытках «развести» девушку на свадьбу путём отказа от интимной близости.

По поводу Влада Черных Джош сообщил, что нынешний возлюбленный Диденко угрожал ему. Он даже звонил маме блогера. Тогда на защиту экс-бойфренда Диденко встали многие. Кроме того, Джош рассказал подробности измен со стороны Влада. Как выяснилось, ему писала девушка, с которой Черных регулярно виделся летом. И они целовались! И это в то время, как актёр уже был в отношениях с Диденко. Черных, по словам Джоша, говорил всем, что с Катей он только ради хайпа.

Если она ему верит, то пусть. Ничего сливать не планирую. Думаю, что Катя все сама понимает. Сейчас Катя и Влад мне не угрожают. Но вёе равно мне не по себе и страшновато. Когда выхожу из дома, то приходится оглядываться, потому что не знаю, что в голове у этого Влада, - цитирует Джоша портал StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, Диденко ответила подписчикам, разгневанным её снимками с новым избранником. Девушка объяснила, что быть одной для неё — «самое обидное».